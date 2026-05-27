ЦПД: Російська пропаганда знову поширює фейк про "українську біологічну зброю"

Російська пропаганда вчергове намагається "реанімувати" старий фейк про нібито "українську біологічну зброю масового ураження, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зокрема, офіційна представниця слідчого комітету РФ заявила, що відомство нібито має інформацію про "розробку біозброї за фінансування США та за участі МОЗ України".
У ЦПД зазначають, що подібні заяви вже неодноразово спростовувалися, однак російська пропагандистська машина продовжує періодично відтворювати ті самі наративи.
"Подібні заяви вже давно ніхто не сприймає всерйоз, проте російська пропагандистська машина раз за разом продовжує запускати одні й ті самі тези. Представниця СК стверджує, що "кримінальну справу" розслідують ще з 2022 року. Виникає цілком логічне запитання: якщо за роки "розслідування" російські силовики дійсно щось знайшли, то чому досі не оприлюднили жодного реального доказу? Відповідь очевидна – демонструвати громадськості їм нічого", – йдеться у повідомленні.
Подібні інформаційні вкиди є частиною системної кампанії росії, спрямованої на виправдання збройної агресії проти України.
"За допомогою цієї системної кампанії брехні держава-агресор намагається виправдати війну проти України. Регулярно підігріваючи міф про "розробку біологічної зброї", кремлівська пропаганда прагне створити ілюзію небезпеки від України, щоб подавати збройну агресію як вимушений "превентивний удар", – зазначають у ЦПД.
- У березні 2022 року Росія чи не щодня оприлюднювала нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами. Йшлося також про "роботи з патогенами птахів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також заявляв, що "біологічна зброя", яку нібито створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою. А представниця МЗС РФ Марія Захарова говорила , що США нібито визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили експерименти на людях. Це твердження також не має жодного підтвердження.
- У жовтні 2022 року постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито створили дрон, який транспортує контейнер з "бойовими комарами" - носіями небезпечних інфекцій. За його словами, ці комарі мали заражати росіян, і це нібито було частиною американської біологічної програми.