ЦПД: Російська пропаганда знову поширює фейк про "українську біологічну зброю"

Російська пропаганда вчергове намагається "реанімувати" старий фейк про нібито "українську біологічну зброю масового ураження, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, офіційна представниця слідчого комітету РФ заявила, що відомство нібито має інформацію про "розробку біозброї за фінансування США та за участі МОЗ України".

У ЦПД зазначають, що подібні заяви вже неодноразово спростовувалися, однак російська пропагандистська машина продовжує періодично відтворювати ті самі наративи.

"Подібні заяви вже давно ніхто не сприймає всерйоз, проте російська пропагандистська машина раз за разом продовжує запускати одні й ті самі тези. Представниця СК стверджує, що "кримінальну справу" розслідують ще з 2022 року. Виникає цілком логічне запитання: якщо за роки "розслідування" російські силовики дійсно щось знайшли, то чому досі не оприлюднили жодного реального доказу? Відповідь очевидна – демонструвати громадськості їм нічого", – йдеться у повідомленні.

Подібні інформаційні вкиди є частиною системної кампанії росії, спрямованої на виправдання збройної агресії проти України.

"За допомогою цієї системної кампанії брехні держава-агресор намагається виправдати війну проти України. Регулярно підігріваючи міф про "розробку біологічної зброї", кремлівська пропаганда прагне створити ілюзію небезпеки від України, щоб подавати збройну агресію як вимушений "превентивний удар", – зазначають у ЦПД.