Тепер оператори зв’язку зобов’язані збирати та передавати правохоронним огранам РФ більше інформації.

У Росії посилюють контроль над цифровою приватністю громадян і розширюють перелік даних, які оператори зв’язку зобов’язані збирати та передавати правоохоронним органам.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згідно з новими вимогами Мінцифри РФ, операторів мобільного зв’язку зобов’язують модернізувати обладнання та розширити обсяг даних, які передаються силовим структурам. Офіційно такі заходи пояснюють "потребами безпеки".

Йдеться про доступ спецслужб не лише до трафіку мобільного та інтернет-зв’язку, а й до персональних даних абонентів – зокрема паспортної інформації, адрес реєстрації, банківських реквізитів і геолокації.

Таким чином, за новими правилами, російські силові органи зможуть отримувати значно ширший масив цифрової інформації про користувачів у режимі, наближеному до реального часу.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що такі кроки є частиною системного посилення цифрового контролю в РФ та розбудови так званого "суверенного інтернету", який передбачає жорсткіше регулювання інформаційного простору та посилення нагляду за користувачами.