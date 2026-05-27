Окупанти обстріляли центральну частину Херсона, є поранений

27 травня російські окупанти атакували центральну частину Херсона. Відомо про пораненого цивільного.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 12:30 через російський обстріл центральної частини Херсона постраждав чоловік", – ідеться у повідомленні.
У 51-річного херсонця діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги. Він під наглядом медиків.
