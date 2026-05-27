Топпосадовців мерії Івано-Франківська підозрюють у хабарях за будівельні дозволи

Слідство встановило, що чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень.

Фото: прокуратура

В Івано-Франківську викрито системний корупційний механізм у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю, повідомляє Офіс генпрокурора. 

“Посадовці Івано-Франківської міської ради спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на «платну послугу» для підприємців та забудовників”, – йдеться у повідомленні. 

За даними правоохоронців, схему організували:

  • посадовець Департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор міста,
  • посадовець Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю,
  • директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації в Івано-Франківську.
Зазначається, що чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень. Директор комунального підприємства виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з «клієнтами», озвучував установлені «такси», переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку. 

За даними прокуратури, гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт. 

Крім того, як зазначається, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність. 

Прокуратура інформує, що чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тис. дол. США

10 тис. дол. США – від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, 5 тис. дол. США – від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у 8 тис. дол. США і 3 тис. дол. США – від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва. 

Наразі усіх трьох учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Крім того, директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині. Готується клопотання до суду про обрання всім трьом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Івано-Франківською обласною прокуратурою спільно з СБУ проведено 25 обшуків за місцями проживання, в автомобілях та службових кабінетах підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до схеми. Вилучено значні суми готівки, автопарк та зброю. 

Слідство триває. Встановлюємо інших причетних осіб та додаткові епізоди отримання хабарів у будівельній сфері регіону.

