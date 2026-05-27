Опитування: відносна більшість українців вважає Україну лідером серед країн Європи

До "середнячків" Україну відносить третина опитаних, а ще 21% – до аутсайдерів.

Відносна більшість українців (40%) вважає, що Україна є країною-лідером, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. До "середнячків" Україну відносить третина опитаних, а ще 21% - до аутсайдерів.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому з 2022 року меншає частка українців, які відносять Україну до "середнячків" (з 42% у березні 2022 до 33% у квітні 2026).

Натомість частішають погляди, у яких Україна є або лідером (з 34% у березні 2022 до 40% у квітні 2026), або навпаки аутсайдером (з 16% до 21%).

"Для контексту варто сказати, що уявлення про Україну як державу-лідера посилилося з перших місяців повномасштабного вторгнення та перших значних успіхів ЗСУ на фронті. Наприклад, у січні 2022 лідером Україну називали лише 8%, а аутсайдером – половина (49%). Натомість у березні 2022 лідером Україну почала вважати третина громадян, а аутсайдером – лише 16%", – зазначається в дослідженні. 

Також абсолютна більшість українців бачить Україну невід’ємною складовою архітектури безпеки Європи: вони вважають, що на війні ЗСУ захищають не лише український народ, а і Європу загалом.

 

Також абсолютна більшість українців підтримала б участь українських військ у захисті країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Молдови, Фінляндії та Польщі в разі нападу Росії. 

