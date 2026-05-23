За майже 10 років кількість випадків гонореї збільшилась на 303%, а кількість випадків сифілісу – подвоїлася. Водночас хламідіоз залишається найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом.

Нові дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), опубліковані 21 травня 2026 року, свідчать, що у 2024 році інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), досягли рекордного рівня по всій Європі.

Це пов’язано зі стрімким зростанням випадків гонореї та сифілісу, а також із погіршенням ситуації з тестуванням і профілактикою. У ECDC наголошують, що потрібні термінові заходи для стримування поширення інфекцій, зокрема серед жінок репродуктивного віку.

Останні щорічні епідеміологічні звіти ECDC вказують на різке зростання бактеріальних ІПСШ у Європі. У 2024 році кількість зареєстрованих випадків гонореї, сифілісу та вродженого сифілісу стала найвищою за понад десять років, що свідчить про стале поширення інфекцій у багатьох країнах.

За даними за 2024 рік, кількість випадків гонореї сягнула 106 331 — це на 303% більше, ніж у 2015 році. Кількість випадків сифілісу за той самий період більш ніж подвоїлася — до 45 577. Найпоширенішою ІПСШ залишається хламідіоз — 213 443 випадки. Також продовжує поширюватися венерична лімфогранульома (LGV): зафіксовано 3 490 випадків.

«Інфекції, що передаються статевим шляхом, зростають уже 10 років і у 2024 році досягли рекордного рівня. Без лікування ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення, зокрема хронічний біль і безпліддя, а у випадку сифілісу — проблеми із серцем або нервовою системою. Найбільше занепокоєння викликає те, що між 2023 і 2024 роками ми майже побачили подвоєння випадків вродженого сифілісу, коли інфекція передається новонародженим і може призвести до довічних ускладнень», — заявив представник ECDC Бруно Чанчо.

Він також нагадав, що захистити сексуальне здоров’я «доволі просто»: використовувати презервативи з новими або кількома партнерами та проходити тестування у разі появи симптомів — болю, виділень або виразок.

Тенденції поширення інфекцій суттєво різняться між різними групами населення. Найбільш ураженою групою залишаються чоловіки, які мають секс із чоловіками — саме серед них спостерігається найстрімкіше довгострокове зростання випадків гонореї та сифілісу.

Водночас сифіліс дедалі більше поширюється і серед гетеросексуального населення, особливо серед жінок репродуктивного віку. Наслідком цього стало майже дворазове зростання випадків вродженого сифілісу: з 78 випадків у 2023 році до 140 у 2024-му в 14 країнах, які надали дані.

У звіті ECDC про моніторинг вродженого сифілісу також вказано на численні прогалини у профілактиці: недостатнє обстеження вагітних, відсутність повторного тестування та подальшого спостереження, а також проблеми з лікуванням.

Крім того, 13 із 29 країн, що надали дані, досі вимагають оплату базових тестів на ІПСШ із власної кишені пацієнтів. У ECDC зазначають, що застарілі національні стратегії та нерівномірний доступ до послуг знижують ефективність профілактики, особливо з огляду на зміни поведінки людей після пандемії COVID-19.

Центр рекомендує країнам Європи покращити протоколи обстеження вагітних, щоб сифіліс виявляли та лікували вчасно й відповідно до стадії інфекції — це допоможе запобігти передачі хвороби плоду під час вагітності.

У центрі наголошують, що для зупинення зростання ІПСШ потрібні доступні профілактичні послуги, спрощений доступ до тестування, швидше лікування та ефективніше інформування партнерів інфікованих людей. Без рішучих дій нинішні тенденції, ймовірно, збережуться, що призведе до погіршення наслідків для здоров’я та посилення нерівності в доступі до медичної допомоги.