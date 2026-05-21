Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаЗдоров'я

В уряді пояснили, як і де ветерани можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого меддогляду

Національна служба здоров’я України вже законтрактувала перші медичні заклади для реалізації цього проєкту.

В уряді пояснили, як і де ветерани можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого меддогляду
Фото: Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України спільно з МОЗ та НСЗУ реалізує проєкт із надання послуг довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної підтримки.

Як зазначає Мінветеранів, наразі Національна служба здоров’я України вже законтрактувала перші медичні заклади, де ветерани й ветеранки можуть отримати такі послуги безоплатно.

Де доступна послуга:

  • КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (м. Луцьк);
  • КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради;
  • КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (м. Київ).

Послуги доступні:

  • учасникам бойових дій;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо: послуга надається ветеранам і ветеранкам, які за станом здоров’я повністю або значною мірою залежать від сторонньої допомоги. Функціональний стан визначається за шкалою Бартела.

До пакета послуг входить

  • медичний нагляд і супровід;
  • контроль лікування та прийому ліків;
  • профілактика ускладнень;
  • знеболення та полегшення симптомів;
  • підтримуюча реабілітація;
  • психологічна, соціальна та духовна підтримка;
  • допомога з гігієною та харчуванням;
  • навчання родини навичкам догляду;
  • підтримка повсякденного комфорту та базових потреб пацієнта.

Для отримання допомоги потрібно звернутися безпосередньо до одного із законтрактованих медичних закладів із:

  • заявою;
  • посвідченням УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни чи витягом з ЄДРВВ;
  • направленням від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.

Розмір фінансування залежить від стану ветерана чи ветеранки та рівня потреби у сторонньому догляді, який визначають фахівці за шкалою Бартела. Для пацієнтів із високим рівнем залежності передбачено понад 5,4 тис. грн за цикл догляду, для пацієнтів із помірним рівнем залежності — понад 3,4 тис. грн.

Якщо ветеран або ветеранка перебуває у стані, коли не може подати заяву самостійно, це можуть зробити члени родини або законний представник.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies