В уряді пояснили, як і де ветерани можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого меддогляду

Міністерство у справах ветеранів України спільно з МОЗ та НСЗУ реалізує проєкт із надання послуг довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної підтримки.
Як зазначає Мінветеранів, наразі Національна служба здоров’я України вже законтрактувала перші медичні заклади, де ветерани й ветеранки можуть отримати такі послуги безоплатно.
Де доступна послуга:
- КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (м. Луцьк);
- КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради;
- КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (м. Київ).
Послуги доступні:
- учасникам бойових дій;
- особам з інвалідністю внаслідок війни.
Важливо: послуга надається ветеранам і ветеранкам, які за станом здоров’я повністю або значною мірою залежать від сторонньої допомоги. Функціональний стан визначається за шкалою Бартела.
До пакета послуг входить:
- медичний нагляд і супровід;
- контроль лікування та прийому ліків;
- профілактика ускладнень;
- знеболення та полегшення симптомів;
- підтримуюча реабілітація;
- психологічна, соціальна та духовна підтримка;
- допомога з гігієною та харчуванням;
- навчання родини навичкам догляду;
- підтримка повсякденного комфорту та базових потреб пацієнта.
Для отримання допомоги потрібно звернутися безпосередньо до одного із законтрактованих медичних закладів із:
- заявою;
- посвідченням УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни чи витягом з ЄДРВВ;
- направленням від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.
Розмір фінансування залежить від стану ветерана чи ветеранки та рівня потреби у сторонньому догляді, який визначають фахівці за шкалою Бартела. Для пацієнтів із високим рівнем залежності передбачено понад 5,4 тис. грн за цикл догляду, для пацієнтів із помірним рівнем залежності — понад 3,4 тис. грн.
Якщо ветеран або ветеранка перебуває у стані, коли не може подати заяву самостійно, це можуть зробити члени родини або законний представник.