В уряді пояснили, як і де ветерани можуть отримати безоплатні послуги з довготривалого меддогляду

Національна служба здоров’я України вже законтрактувала перші медичні заклади для реалізації цього проєкту.

Міністерство у справах ветеранів України спільно з МОЗ та НСЗУ реалізує проєкт із надання послуг довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної підтримки.

Як зазначає Мінветеранів, наразі Національна служба здоров’я України вже законтрактувала перші медичні заклади, де ветерани й ветеранки можуть отримати такі послуги безоплатно.

Де доступна послуга:

КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (м. Луцьк);

КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради;

КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги» (м. Київ).

Послуги доступні:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо: послуга надається ветеранам і ветеранкам, які за станом здоров’я повністю або значною мірою залежать від сторонньої допомоги. Функціональний стан визначається за шкалою Бартела.

До пакета послуг входить:

медичний нагляд і супровід;

контроль лікування та прийому ліків;

профілактика ускладнень;

знеболення та полегшення симптомів;

підтримуюча реабілітація;

психологічна, соціальна та духовна підтримка;

допомога з гігієною та харчуванням;

навчання родини навичкам догляду;

підтримка повсякденного комфорту та базових потреб пацієнта.

Для отримання допомоги потрібно звернутися безпосередньо до одного із законтрактованих медичних закладів із:

заявою;

посвідченням УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни чи витягом з ЄДРВВ;

направленням від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.

Розмір фінансування залежить від стану ветерана чи ветеранки та рівня потреби у сторонньому догляді, який визначають фахівці за шкалою Бартела. Для пацієнтів із високим рівнем залежності передбачено понад 5,4 тис. грн за цикл догляду, для пацієнтів із помірним рівнем залежності — понад 3,4 тис. грн.

Якщо ветеран або ветеранка перебуває у стані, коли не може подати заяву самостійно, це можуть зробити члени родини або законний представник.