Медики з допомогою Нацполіції гелікоптером доставили донорське серце для 17-річного Максима з Рівненщини

Сімнадцятирічному Максиму з Рівненської області, який народився зі складною вродженою вадою серця, пересадили донорське серце, доставлене до Києва гелікоптером за сприяння Національної поліції. Нині юнак уже не в реанімації та поступово відновлюється. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Серце для 17-річного Максима доставили гелікоптером
Фото: МОЗ

Максим народився з тетрадою Фалло — складною вродженою патологією, що поєднує чотири анатомічні аномалії серця. У віці одного року і двох місяців йому провели операцію, після якої стан стабілізувався: хлопець ріс, навчався у школі та жив звичайним життям.

Однак через кілька років хвороба знову дала про себе знати. Ймовірно, важке інфекційне захворювання стало тригером для погіршення стану. Останні роки Максиму ставало дедалі важче дихати та ходити, з’явилися набряки, а серце значно збільшилося. Лікарі дійшли висновку, що врятувати його може лише трансплантація.

На початку травня родина отримала дзвінок, на який чекала тривалий час: для хлопця знайшли донорське серце. Донором став пацієнт із Вінниччини, якому після інсульту діагностували смерть мозку. Родина чоловіка погодилася на посмертне донорство, що дало шанс на життя кільком людям.

Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що Максим є імуносумісним із донором. Поки юнак із мамою поспішали до Києва, команда Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М. Амосова вирушила до Вінницької області по орган.

Щоб вчасно доставити серце до столиці, медики звернулися по допомогу до Національної поліції. Попри війну, для транспортування органа підняли гелікоптер.

«Це було складно, але ми мали встигнути. Ми об’єднали зусилля кількох структур, багатьох людей — і зробили це. Дякуємо Національній поліції України. Також вдячний колегам з Інституту серця, які приєдналися до нашої трансплант-команди і разом провели пересадку. Все заради пацієнта», — розповів директор Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М. Амосова Василь Лазоришинець.

Нині Максима вже перевели з реанімації до звичайної палати. Його показники стабілізувалися, а сам хлопець каже, що почувається значно краще. Він планує цьогоріч завершити школу онлайн, вступити до вишу та стати програмістом.

У МОЗ висловили співчуття родині померлого донора та подякували за рішення, яке врятувало життя іншим людям.

За даними міністерства, Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М. Амосова є одним із восьми закладів в Україні, де проводять трансплантації серця. Від початку 2026 року в Україні вже виконали 41 пересадку серця, зокрема три — дітям.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
