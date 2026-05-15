Фахівці первинної ланки в березні в середньому заробляли 30,5 тисяч гривень.

За останні роки бюджет фінансування програми медичних гарантій зріс у декілька разів. У 2020 році він становив 72 млрд гривень, а цьогоріч – понад 191 млрд гривень. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, стало відомо з трансляції.

Навіть такого ресурсу недостатньо для повного забезпечення. Але нинішній рівень фінансування дозволяє гарантувати українцям доступ до безоплатної допомоги, вважає міністр.

“Від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування, трансплантації, реабілітації і вакцинації”, – пояснив він.

“Первинку” цьогоріч профінансують на понад 27 млрд грн, екстрену допомогу – на 13 млрд гривень. Спеціалізовану медичну допомогу – на понад 137 млрд.

Ляшко сказав, що питання справедливої оплати праці медиків значною мірою залежить від якості управлінських рішень на місцях. У квітні середня зарплата лікаря “екстренки” становила понад 41 000 грн – на 10 500 більше, ніж торік. У березні лікар первинної ланки в середньому отримував близько 30 500 гривень.

“Наше моделювання і фактично виділений ресурс дозволяє досягнути 35 000 гривень”, – сказав він.