Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЗдоров'я

Польща може анулювати ліцензії близько тисячі українських лікарів через незнання польської мови — Rzeczpospolita

Близько тисячі українських лікарів, які працюють у Польщі, можуть втратити право на медичну практику, якщо не нададуть сертифікат про знання польської мови щонайменше на рівні B1.

Про це розповів президент Вищої медичної ради Польщі Лукаш Янковський в інтервʼю Rzeczpospolita.

Польща може анулювати ліцензії близько тисячі українських лікарів через незнання польської мови — Rzeczpospolita
Фото: pixabay

З 1 травня у Польщі припинили дію дозволів на медичну практику для 146 лікарів з країн поза ЄС через незнання польської мови. 

За словами Янковського, у Польщі працюють близько 3 тисяч лікарів українського походження, і приблизно тисяча з них досі не надала мовного сертифіката рівня не нижче B1.

“Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати у Польщі як лікар”, — заявив Янковський.

Він наголосив, що незнання мови може становити загрозу для здоров’я і життя пацієнтів, оскільки такі лікарі не можуть повноцінно комунікувати ані з пацієнтами, ані з медичним персоналом.

Янковський зазначив, що українські лікарі часто працевлаштовуються у відділення невідкладної допомоги та в регіонах із кадровим дефіцитом.

Водночас, на його думку, варто поставити питання щодо якості такої роботи. Крім того, це створює значні юридичні ризики для лікаря.

“У нас складається враження, що частина українських лікарів не повністю усвідомлювала високий рівень відповідальності, зокрема кримінальної, для лікаря у відділенні невідкладної допомоги. Через недостатнє знання польської мови лікарі можуть виконувати свою роботу без повного розуміння всіх наслідків і вимог”, — переконаний Янковський.

Він також зазначив, що йдеться не про всіх лікарів: серед них є ті, хто володіє польською мовою, має диплом і докладає значних зусиль у роботі — іноді навіть більших, ніж польські колеги, прагнучи довести свою професійну цінність.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies