Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з польским колегою Каролем Навроцьким у Бухаресті, передає кореспондент LB. Вони зустрілися на полях саміту Бухарестської дев’ятки.
“Ми антикомуністська країна, ми антирадянська країна і ми цінуємо кожного хто бореться проти цього”, – сказав Навроцький.
Володимир Зеленський подякував польському лідеру за підтримку.
Відомо, що Зеленський проводитиме двосторонні консультації з лідерами п’яти країни.
Як повідомлялося, 13 травня в столиці Румунії проходить саміт Бухарестської дев’ятки за участі України, а також Швеції, Фінляндії та країн НАТО.