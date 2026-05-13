Навроцький сказав, що його країна цінує кожного, хто бореться проти радянщини й комунізму.

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з польским колегою Каролем Навроцьким у Бухаресті, передає кореспондент LB. Вони зустрілися на полях саміту Бухарестської дев’ятки.

“Ми антикомуністська країна, ми антирадянська країна і ми цінуємо кожного хто бореться проти цього”, – сказав Навроцький.

Володимир Зеленський подякував польському лідеру за підтримку.

Фото: LB/Маріанна Присяюжнюк Зустріч українського й польського президентів у Бухаресті

Відомо, що Зеленський проводитиме двосторонні консультації з лідерами п’яти країни.

Як повідомлялося, 13 травня в столиці Румунії проходить саміт Бухарестської дев’ятки за участі України, а також Швеції, Фінляндії та країн НАТО.