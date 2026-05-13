Від Арктики до Чорного моря. Навроцький закликав перетворити Східний фланг на центр тяжіння НАТО

Польський президент наголосив, що ціллю російської війни є послаблення єдності НАТО. 

Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Східний фланг НАТО та Північні країни мусять перетворити на центр тяжіння НАТО. Про це сказав президент Польщі Кароль Навроцький під час відкриття саміту Бухарестської дев’ятки, в румунській столиці, 13 травня, передає кореспондент LB.

"Російська війна не є ізольованим конфліктом. Його мета полягає у послабленні єдності НАТО та демократичних держав, тому Бухарестська дев’ятка сьогодні важливіша, ніж будь-коли за весь час. Ми не перебуваємо на периферії, а є центром тяжіння НАТО", – сказав Навроцький.

Він додав, що в таких умовах єдність між країн цього формату є необхідною, й сам формат виграє від активного залучення північних партнерів – Швеції та Фінляндії, які набули членства в НАТО після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

  • Нині в Бухаресті проходить саміт Бухарестської дев’ятки, до якого, окрім країн Східної Європи, цього року долучилися нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія.

  • Бухарестська дев'ятка включає Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.

