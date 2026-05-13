Від Арктики до Чорного моря. Навроцький закликав перетворити Східний фланг на центр тяжіння НАТО

Східний фланг НАТО та Північні країни мусять перетворити на центр тяжіння НАТО. Про це сказав президент Польщі Кароль Навроцький під час відкриття саміту Бухарестської дев’ятки, в румунській столиці, 13 травня, передає кореспондент LB.

"Російська війна не є ізольованим конфліктом. Його мета полягає у послабленні єдності НАТО та демократичних держав, тому Бухарестська дев’ятка сьогодні важливіша, ніж будь-коли за весь час. Ми не перебуваємо на периферії, а є центром тяжіння НАТО", – сказав Навроцький.

Він додав, що в таких умовах єдність між країн цього формату є необхідною, й сам формат виграє від активного залучення північних партнерів – Швеції та Фінляндії, які набули членства в НАТО після початку повномасштабної агресії Росії проти України.