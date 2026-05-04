Світ

Президент Польщі планує переписати конституцію

Прем’єр-міністр Дональд Туск у відповідь запропонував президентові спершу дотримуватися чинної конституції.

Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький у неділю призначив раду для підготовки нової редакції конституції країни.

Про це пише Politico.

До складу ради увійшли кілька осіб, пов’язаних із партією Право і справедливість. Хоча до участі запрошені всі парламентські сили, поки незрозуміло, чи вони долучаться.

Навроцький оголосив про намір переглянути конституцію у п’ятницю, і це викликало критику з боку прем'єр-міністра країни Дональда Туска у соцмережах. За його словами, «перш ніж працювати над новою конституцією, треба почати з дотримання чинної».

Президент Польщі має право ініціювати зміни до конституції, але для їх ухвалення потрібна підтримка двох третин депутатів нижньої палати парламенту та абсолютна більшість у Сенаті. Обидві палати нині контролює ліберальна коаліція, яка виступає проти Навроцького.

Права опозиційна партія «Право і справедливість», яка підтримує президента, не має більшості в парламенті, тому шансів на ухвалення запропонованих змін фактично немає. Навроцький веде політичне протистояння з Туском і намагається розширити свої наразі обмежені повноваження.

Призначення ключових членів ради в неділю має символічне значення, оскільки 3 травня в Польщі відзначають День Конституції Польщі.

Рада з підготовки нової конституції має представити альтернативний проєкт до завершення чинного президентського терміну Навроцького, який триватиме до 2030 року.

