На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах небезпечної інфекції, є жертви

На круїзному судні MV Hondius, що прямує Атлантичним океаном, спалахнула епідемія тяжкого респіраторного захворювання, пише Yle.

Міністерство охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки підтвердило смерть щонайменше двох людей. Фахівці підозрюють, що причиною хвороби став хантавірус — інфекція, яку зазвичай поширюють гризуни через слину, сечу або фекалії.

Першою жертвою став 70-річний пасажир, який помер безпосередньо на борту. Згодом захворіла його 69-річна дружина — жінку госпіталізували до лікарні Йоганнесбурга, де вона також померла. Ще один 69-річний британець із підтвердженим хантавірусом перебуває у реанімації.

Судно MV Hondius, розраховане на 170 пасажирів, прямує з аргентинського Ушуайя до Кабо-Верде. Всесвітня організація охорони здоров’я вже вивчає ситуацію та координує міжнародні дії для запобігання поширенню вірусу.