В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
На круїзному лайнері в Атлантиці стався спалах небезпечної інфекції, є жертви

Фахівці підозрюють, що причиною хвороби став хантавірус.

На круїзному судні MV Hondius, що прямує Атлантичним океаном, спалахнула епідемія тяжкого респіраторного захворювання, пише Yle

Міністерство охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки підтвердило смерть щонайменше двох людей. Фахівці підозрюють, що причиною хвороби став хантавірус — інфекція, яку зазвичай поширюють гризуни через слину, сечу або фекалії.

Першою жертвою став 70-річний пасажир, який помер безпосередньо на борту. Згодом захворіла його 69-річна дружина — жінку госпіталізували до лікарні Йоганнесбурга, де вона також померла. Ще один 69-річний британець із підтвердженим хантавірусом перебуває у реанімації. 

Судно MV Hondius, розраховане на 170 пасажирів, прямує з аргентинського Ушуайя до Кабо-Верде. Всесвітня організація охорони здоров’я вже вивчає ситуацію та координує міжнародні дії для запобігання поширенню вірусу.

