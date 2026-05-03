Ізраїльський суд продовжив арешт активістів «флотилії Гази»

Їх триматимуть під вартою до 5 травня.

Ізраїльський суд продовжив на два дні термін утримання під вартою двох активістів, затриманих на борту флотилії, що прямувала до Гази та була перехоплена ізраїльськими силами в міжнародних водах поблизу Греції.

Як пише Reuters, про це повідомила у неділю їхня адвокатка.

Іспанця Саїфа Абу Кешека та бразильця Тьяго Авілабулу затримала ізраїльська влада пізно ввечері в середу. Їх доставили до Ізраїлю, а понад 100 інших пропалестинських активістів із човнів були доправлені на Крит.

Представник суду підтвердив, що їхній арешт продовжено до 5 травня.

Ізраїльська влада просила продовжити арешт на чотири дні за підозрою у правопорушеннях, серед яких – сприяння ворогу під час війни, контакти з іноземним агентом, членство та надання послуг терористичній організації, а також передача майна для терористичної організації. Про це повідомила правозахисна група Adalah, яка допомагає із захистом активістів.

Адвокатка чоловіків Хаділ Абу Саліх заявила, що вони заперечують усі обвинувачення. За її словами, арешт був незаконним через відсутність юрисдикції. Вона сказала агенції після слухання в суді Ашкелона, що місія мала на меті доставити допомогу цивільному населенню Гази, а не будь-яким бойовим угрупованням.

Абу Саліх також повідомила, що Абу Кешек та Авіла зазнали насильства дорогою до Ізраїлю й утримувалися в кайданках та із зав’язаними очима до ранку четверга.