Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Ізраїльський суд продовжив арешт активістів «флотилії Гази»

Їх триматимуть під вартою до 5 травня. 

Активісти "флотилії Гази" у суді Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський суд продовжив на два дні термін утримання під вартою двох активістів, затриманих на борту флотилії, що прямувала до Гази та була перехоплена ізраїльськими силами в міжнародних водах поблизу Греції.

Як пише Reuters, про це повідомила у неділю їхня адвокатка.

Іспанця Саїфа Абу Кешека та бразильця Тьяго Авілабулу затримала ізраїльська влада пізно ввечері в середу. Їх доставили до Ізраїлю, а понад 100 інших пропалестинських активістів із човнів були доправлені на Крит. 

Представник суду підтвердив, що їхній арешт продовжено до 5 травня.

Ізраїльська влада просила продовжити арешт на чотири дні за підозрою у правопорушеннях, серед яких – сприяння ворогу під час війни, контакти з іноземним агентом, членство та надання послуг терористичній організації, а також передача майна для терористичної організації. Про це повідомила правозахисна група Adalah, яка допомагає із захистом активістів.

Адвокатка чоловіків Хаділ Абу Саліх заявила, що вони заперечують усі обвинувачення. За її словами, арешт був незаконним через відсутність юрисдикції. Вона сказала агенції після слухання в суді Ашкелона, що місія мала на меті доставити допомогу цивільному населенню Гази, а не будь-яким бойовим угрупованням.

Абу Саліх також повідомила, що Абу Кешек та Авіла зазнали насильства дорогою до Ізраїлю й утримувалися в кайданках та із зав’язаними очима до ранку четверга.

  • Ізраїльські морські сили перехопили поблизу грецького острова Крит 22 судна гуманітарної флотилії, яка прямувала до Смуги Гази. На борту кораблів були затримані 175 пропалестинських активістів, що заявляли про мету прорвати морську блокаду території. Операція з перехоплення відбулася за 965 кілометрів від берега Гази.
  • Уряди Іспанії та Бразилії у п’ятницю оприлюднили спільну заяву, в якій назвали затримання незаконним.
  • Активісти були учасниками другої флотилії Global Sumud Flotilla, організованої з метою прориву ізраїльської блокади Гази та доставки гуманітарної допомоги. Судна вирушили із Барселони 12 квітня.
  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю в четвер назвало організаторів флотилії «професійними провокаторами».
