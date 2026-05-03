У Росії поскаржилися, що після атаки дронів горів порт Приморська, через який експортують нафту

Москва заявляє про начебто понад 60 збитих безпілотників у регіоні.

Росія заявила, що безпілотники начебто атакували порт Приморськ на Балтійському морі, один із ключових нафтових експортних хабів країни.

Як пише Bloomberg із посиланням на владу Ленінградської області, у порту сталася пожежа, яку загасили. Деталі наслідків не повідомляють.

Москва скаржиться, що начебто збили понад 60 дронів у регіоні, і головною ціллю атаки був саме порт.

Росія заявила, що за ніч зазнала загалом 334 атак дронів, зокрема поблизу Москви, і що у Воронезькій області під час атаки 14 безпілотників спалахнула пожежа на заводі.

Приморськ є критично важливим елементом російської нафтової галузі. Після атаки дронів 23 березня порт тимчасово припиняв завантаження танкерів.