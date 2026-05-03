Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСвіт

Ізраїль схвалив план закупівлі винищувачів F-35 та F-15IA у Lockheed і Boeing

Наступним кроком стане завершення оформлення угод із урядом США та американськими військовими структурами.

Ізраїль схвалив план закупівлі винищувачів F-35 та F-15IA у Lockheed і Boeing
F-35, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль остаточно схвалив план закупівлі двох нових бойових ескадрилей сучасних винищувачів F-35 та F-15IA у компаній Lockheed Martin і Boeing в межах угоди вартістю десятки мільярдів доларів.

Як пише Reuters, про це повідомило міністерство оборони країни.

Угоду, схвалену міністерським комітетом Ізраїлю із закупівель, назвали першим кроком у плані на 350 мільярдів шекелів (119 мільярдів доларів), спрямованому на посилення ізраїльських збройних сил і «зміцнення готовності перед складним десятиліттям для безпеки Ізраїлю».

Ізраїль придбає четверту ескадрилью винищувачів Lockheed Martin F-35 Lightning II у Lockheed Martin та другу ескадрилью винищувачів Boeing F-15EX Eagle II у Boeing.

Наступним кроком стане завершення оформлення угод із урядом США та американськими військовими структурами.

У міністерстві зазначили, що нові ескадрильї стануть основою довгострокового розвитку армії, допоможуть реагувати на регіональні загрози та зберегти стратегічну перевагу Ізраїлю в повітрі.

У міністерстві зазначили, що недавня війна з Іраном «ще раз продемонструвала, наскільки критично важливими є стратегічні відносини між США та Ізраїлем і наскільки необхідною залишається сучасна бойова авіація».

У грудні Boeing уже отримала контракт на 8,6 мільярда доларів для Ізраїлю, який включає 25 нових F-15IA та опціон ще на 25 літаків.

США та Ізраїль розпочали авіаудари по Ірану 28 лютого. У той день Ізраїль застосував близько 200 винищувачів. Однак із 8 квітня діє режим припинення вогню. Водночас ВМС США продовжують блокаду іранських портів.

Ізраїльська авіація також завдавала ударів по підтримуваних Іраном бойовиках ХАМАС у Газі та бойовиках Хезболли у Лівані.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies