Ізраїль схвалив план закупівлі винищувачів F-35 та F-15IA у Lockheed і Boeing

Ізраїль остаточно схвалив план закупівлі двох нових бойових ескадрилей сучасних винищувачів F-35 та F-15IA у компаній Lockheed Martin і Boeing в межах угоди вартістю десятки мільярдів доларів.

Як пише Reuters, про це повідомило міністерство оборони країни.

Угоду, схвалену міністерським комітетом Ізраїлю із закупівель, назвали першим кроком у плані на 350 мільярдів шекелів (119 мільярдів доларів), спрямованому на посилення ізраїльських збройних сил і «зміцнення готовності перед складним десятиліттям для безпеки Ізраїлю».

Ізраїль придбає четверту ескадрилью винищувачів Lockheed Martin F-35 Lightning II у Lockheed Martin та другу ескадрилью винищувачів Boeing F-15EX Eagle II у Boeing.

Наступним кроком стане завершення оформлення угод із урядом США та американськими військовими структурами.

У міністерстві зазначили, що нові ескадрильї стануть основою довгострокового розвитку армії, допоможуть реагувати на регіональні загрози та зберегти стратегічну перевагу Ізраїлю в повітрі.

У міністерстві зазначили, що недавня війна з Іраном «ще раз продемонструвала, наскільки критично важливими є стратегічні відносини між США та Ізраїлем і наскільки необхідною залишається сучасна бойова авіація».

У грудні Boeing уже отримала контракт на 8,6 мільярда доларів для Ізраїлю, який включає 25 нових F-15IA та опціон ще на 25 літаків.

США та Ізраїль розпочали авіаудари по Ірану 28 лютого. У той день Ізраїль застосував близько 200 винищувачів. Однак із 8 квітня діє режим припинення вогню. Водночас ВМС США продовжують блокаду іранських портів.

Ізраїльська авіація також завдавала ударів по підтримуваних Іраном бойовиках ХАМАС у Газі та бойовиках Хезболли у Лівані.