Світ

Трамп порівняв ВМС США з піратами під час захоплення танкерів з іранською нафтою

"Це дуже прибутковий бізнес", – каже президент Трамп.

Президент США Дональд Трамп жестикулює, йдучи після виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США діють "як пірати" під час морської блокади іранських портів, пише Reuters.

Зокрема Трамп прокоментував нещодавнє захоплення американськими силами іранські судна.

"Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Ми як пірати. Ми щось на кшталт піратів, але ми не граємо в ігри", – заявив Трамп.

В агенстві нагадують, що ВМС США захоплюють деякі судна після виходу з іранських портів, разом із санкційними контейнеровозами та іранськими танкерами в азійських водах.

У відповідь Іран майже повністю перекрив рух через Ормузьку протоку для всіх суден, крім власних. У відповідь США запровадили блокаду іранських портів.

