У Європарламенті назвали неприйнятними погрози Трампа щодо нових мит

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге назвав неприйнятними погрози президента США Дональда Трампа підвищити мита на європейські автомобілі та вантажівки, передає Bloomberg.

Ланге розкритикував дії США та назвав країну ненадійним партнером, зазначивши, що так із близькими союзниками не поводяться.

Президент США заявив про намір підняти мита на авто з ЄС до 25%, аргументуючи це нібито невиконанням торговельної угоди з боку блоку. Проте європейські посадовці стверджують - саме Вашингтон порушив домовленість, коли розширив 50-відсоткові мита на сталь та алюміній. Згідно з угодою, сторони домовилися про скасування зборів на промислові товари США в обмін на обмеження мит для продукції з ЄС на рівні 15%.

Наразі Європарламент блокує ратифікацію торгової угоди. Причинами стали використання Трампом закону про надзвичайні повноваження для запровадження мит, а також його погрози анексувати Гренландію. Депутати вже схвалили угоду з правками, які забороняють її впровадження до виконання Штатами своїх зобов'язань. Також документ містить термін дії до березня 2028 року. За словами Ланге, парламент планує завершити підготовку законодавства для ратифікації у червні.