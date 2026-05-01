Трамп стверджує, що Іран програв війну і його флот та повітряні сили "знищені"

Однак у співрозмовників журналістів є інша інформація.

Президент США Дональд Трамп повторив твердження про те, що Іран уже програв війну. Але додав, що цього недостатньо. В інтерв'ю Newsmax, уривки з якого опублікували CBS News, Трамп сказав, що іранський флот і повітряні сили зруйновані.

Однак кілька американських чиновників, обізнаних із розвіданими даними з цього питання, повідомили CBS News минулого тижня, що Іран зберігає більше військових можливостей, ніж Білий дім або Пентагон публічно визнавали. За словами трьох чиновників, приблизно половина іранського запасу балістичних ракет та пов'язаних із ними пускових систем залишалася неушкодженою на момент початку перемир'я на початку квітня.

"Ми знищили все. Якщо ми підемо прямо зараз, їм знадобиться 20 років, щоб відбудуватися – якщо вони взагалі зможуть", — сказав Трамп у четвер, але додав, що цього "недостатньо".

Він додав, що потрібні гарантії, "що вони ніколи не матимуть ядерної зброї".