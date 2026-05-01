Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Трамп стверджує, що Іран програв війну і його флот та повітряні сили "знищені"

Однак у співрозмовників журналістів є інша інформація. 

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повторив твердження про те, що Іран уже програв війну. Але додав, що цього недостатньо. В інтерв'ю Newsmax, уривки з якого опублікували CBS News, Трамп сказав, що іранський флот і повітряні сили зруйновані. 

Однак кілька американських чиновників, обізнаних із розвіданими даними з цього питання, повідомили CBS News минулого тижня, що Іран зберігає більше військових можливостей, ніж Білий дім або Пентагон публічно визнавали. За словами трьох чиновників, приблизно половина іранського запасу балістичних ракет та пов'язаних із ними пускових систем залишалася неушкодженою на момент початку перемир'я на початку квітня.

"Ми знищили все. Якщо ми підемо прямо зараз, їм знадобиться 20 років, щоб відбудуватися – якщо вони взагалі зможуть", — сказав Трамп у четвер, але додав, що цього "недостатньо".

Він додав, що потрібні гарантії, "що вони ніколи не матимуть ядерної зброї". 

  • Адміністрація Трампа стверджує, що війна проти Ірану завершена, аби уникнути обов'язкового погодження Конгресом бойових дій тривалістю понад 60 діб. При цьому не виключено, що Вашингтон оголосить операцію проти Ірану, але вже під новою назвою.
Читайте також
