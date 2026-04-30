Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом оприлюднить «багато матеріалів» про НЛО

Президент зауважив, що «частина з цього буде дуже цікавою».

Президент США Дональд Трамп сказав, що інформацію про невпізнані літаючі об’єкти (НЛО) планують розкрити для широкої публіки, передає USA Today.

«З якоїсь причини ця тема давно хвилює людей. Думаю, частина з цього буде дуже цікавою», — зазначив він під час заходу в Білому домі з екіпажем місії NASA Artemis II 29 квітня.

Трамп додав, що «спілкувався з людьми», які стверджували, що «бачили речі, в які важко повірити».

Захід відбувся майже через три тижні після повернення чотирьох астронавтів Artemis II 10 квітня. Під час цієї місії вони встановили рекорд, віддалившись від Землі далі, ніж будь-коли раніше.

Раніше, на політичному мітингу організації Turning Point USA у Фініксі, Трамп заявив, що дослідження Пентагону щодо НЛО, проведене за його дорученням, виявило «багато дуже цікавих документів», і що перші публікації почнуться «дуже-дуже скоро».

У лютому він доручив Міністерству оборони та іншим відомствам оприлюднити урядові документи, пов’язані з НЛО, після висловлювань колишнього президента Барака Обами в одному з подкастів. Обама тоді припустив існування інопланетян, хоча й зазначив, що не бачив доказів під час своєї каденції.

Пізніше Обама уточнив, що його слова ґрунтувалися на статистичних міркуваннях, а не на підтверджених даних.

За словами Трампа, оприлюднення включатимуть файли про «інопланетне життя, невпізнані повітряні явища, невпізнані літаючі об’єкти, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з цими складними, але дуже цікавими і важливими питаннями».