ГоловнаСвіт

Учорашній напад на єврейську громаду в Лондоні: поліція вивчає заяву про відповідальність ісламістів

Пов'язане з режимом Ірану угруповання заявило про причетність до нападу, але поки невідомо, чи не "приписало" воно його безпідставно. 

Чоловік напав на вулиці з ножем на перехожих
Фото: скриншот

У Лондоні 29 квітня чоловік напав з ножем на чоловіків у єврейській громаді. На одного з них здійснили напад біля магазину, на іншого – біля синагоги, пише BBC. Поліція сказала, що підозрюваний має історію "серйозного насильства та проблем з ментальним здоров'ям", додає The Times

Нападника вдалося заарештувати. У поліції повідомили, що під час затримання той намагався вдарити ножем поліцейських.

"Підозрюваний також намагався вдарити ножем поліцейських і був знешкоджений електрошокером перед арештом. Жоден із офіцерів не постраждав", – зазначили правоохоронці.

Потерпілими є чоловіки 70 і 30 років. Вони були госпіталізовані у стабільному стані. Ще одній людині надали допомогу на місці. 

Підозрюваним є народжений у Сомалі громадянин Великої Британії. Відповідальність за напад взяло угруповання Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, що пов'язане з іранським режимом. Правоохоронці і спецслужби перевіряють її, хоча поки що заява виглядає опортуністською – угруповання посилалося на інформацію, що вже була в відкритому доступі. Загалом угруповання брало відповідальність за понад десять нападів у Європі. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies