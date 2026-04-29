Британія висилає російського дипломата у відповідь на дії Москви

МЗС Великобританії офіційно викликало посла Росії, щоб оголосити про анулювання акредитації одного з російських дипломатів.
Про це ідеться на сайті британського уряду.
Цей крок став відповіддю на рішення Москви минулого місяця вислати британського дипломата, яке супроводжувалося публічною кампанією дискредитації. Британський уряд назвав дії російської сторони абсолютно неприйнятними і заявив, що не терпітиме залякування своїх дипломатичних співробітників.
Офіційний представник британського уряду наголосив, що висилка є пропорційним кроком у відповідь на необґрунтовану агресію РФ. У Лондоні вважають, що такі дії Москви є частиною ширшої стратегії, спрямованої на перешкоджання роботі британських дипломатів та дестабілізацію двосторонніх відносин. Британія засудила намагання Росії втручатися в дипломатичні процеси через методи тиску та маніпуляцій у медіапросторі.
«Будь-які подальші дії Росії будуть розглядатися як ескалація і отримають рішучу та пропорційну відповідь», - ідеться на сайті уряду Британії.
- У травні 2024 року Сполучене Королівство оголосило про висилку російського військового аташе, якого офіційний Лондон назвав неоголошеним офіцером військової розвідки. Одночасно з цим уряд позбавив дипломатичного статусу кілька об'єктів нерухомості РФ у Британії, оскільки підозрював, що їх використовують для шпигунства.
- У відповідь Росія оголосила персоною нон ґрата британського військового аташе в Москві Адріана Когхілла. Російське МЗС назвало це «симетричною відповіддю», хоча британська сторона наголосила, що висилка їхнього дипломата була безпідставною.
- У вересні того ж року росіяни припинили акредитацію шістьох співробітників британського посольства та звинуватили їх у шпигунстві.