Британія висилає російського дипломата у відповідь на дії Москви

МЗС Великобританії офіційно викликало посла Росії, щоб оголосити про анулювання акредитації одного з російських дипломатів.

Цей крок став відповіддю на рішення Москви минулого місяця вислати британського дипломата, яке супроводжувалося публічною кампанією дискредитації. Британський уряд назвав дії російської сторони абсолютно неприйнятними і заявив, що не терпітиме залякування своїх дипломатичних співробітників.

Офіційний представник британського уряду наголосив, що висилка є пропорційним кроком у відповідь на необґрунтовану агресію РФ. У Лондоні вважають, що такі дії Москви є частиною ширшої стратегії, спрямованої на перешкоджання роботі британських дипломатів та дестабілізацію двосторонніх відносин. Британія засудила намагання Росії втручатися в дипломатичні процеси через методи тиску та маніпуляцій у медіапросторі.

«Будь-які подальші дії Росії будуть розглядатися як ескалація і отримають рішучу та пропорційну відповідь», - ідеться на сайті уряду Британії.