Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Через цю станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема - до Пермського НПЗ.

Унаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал Росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу РФ, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - прокоментував т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Раніше губернатор Пермського краю визнав атаку на "промисловий майданчик" у Пермському муніципальному окрузі.