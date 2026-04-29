У Запоріжжі викрили канал втечі військових, які самовільно залишили частини та намагалися виїхати за кордон. Організатора та його спільника - посадовця військової частини - затримали.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, місцевий житель шукав "клієнтів" через Інтернет. Свої послуги він назвав "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя". За гроші чоловік обіцяв довезти в будь-яке місто України та допомогти безперешкодно проїхати блокпости.

До схеми долучився посадовець військової частини. Під час перевірок він пояснював мету поїздки як "рекрутингову процедуру". Це дозволяло авто рухатися далі.

Фігурантів затримали після отримання 4 тисяч доларів за організацію втечі бійця з військової частини у Запоріжжі, що мав рухатись до прикордонної зони в Одеській області.

Фото: ДБР

Повідомлено про підозру підполковнику - колишньому командиру батальйону однієї з військових частин Національної гвардії України та цивільній особі у закінченому замаху на пособництво дезертирству та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.