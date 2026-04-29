Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Епіцентр запустив соціальний проєкт проти булінгу

В межах проєкту «Шафки шкільних секретів» в столичних торгових центрах “Епіцентр” з’явились інсталяції з реальними історіями про цькування, які діти зазвичай приховують. 

Мета проєкту - зламати культуру мовчання та дати дітям інструмент допомоги: відсканувавши QR-код на локації можна не лише анонімно розповісти про свою ситуацію, але й отримати підтримку.

“Щодня тисячі школярів повертаються додому і на запитання батьків відповідають звичним “все нормально”. Проте за цією короткою фразою часто ховаються страх, приниження та системне цькування. Відчиняючи ці символічні дверцята шкільної шафки, ми не лише розповідаємо історії, а й даємо можливість кожному анонімно поділитися власним досвідом та отримати фахову пораду від спеціаліста. Це крок від ізоляції до безпечного середовища, де кожен голос має значення, адже булінг боїться розголосу,”- зазначає PR-директорка компанії “Епіцентр” Юлія Чудновець.

Проєкт приурочений до Міжнародного дня боротьби з булінгом та реалізований спільно з мережею приватних шкіл Alterra і креативною агенцією Taktika. 

«Шафки шкільних секретів» вже встановлені в київських торгових центрах мережі “Епіцентр” на вулиці Полярній, 20-Д та вулиці Оноре де Бальзака, 65/1. Орієнтиром виступає великий паперовий літак, який у шкільні роки був способом передати записку непомітно. У цьому проєкті він стає символом відкритості та права бути почутим, адже саме на ньому розміщено QR-код, за яким кожен може анонімно поділитися власною історією та отримати поради щодо протидії булінгу.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies