Прикордонника підозрюють у передачі ворогу даних для коригування повітряних атак по Києву та Чернігівщині

Слідство вважає, що під час відряджень він фіксував позиції української ППО.

Правоохоронці затримали інспектора Державної прикордонної служби, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, він передавав дані для коригування повітряних атак по Києву та Чернігівській області.

Слідство вважає, що під час відряджень він фіксував позиції української ППО — радіолокаційних станцій, зенітних комплексів і мобільних груп — і позначав їх на електронних картах. Також складав маршрути для руху ракет і дронів в обхід цих позицій.

Зібрані дані він зберігав на смартфоні для передачі куратору з РФ. Його затримали під час збору додаткової інформації поблизу одного з об’єктів. Під час обшуку вилучили телефон із координатами та підготовленими матеріалами.

Йому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права застави.