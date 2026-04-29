​Уночі ППО збила 154 російських безпілотники із 171

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 12.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 29 квітня Росія атакувала Україну 171 ударним безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим). Близько 120 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

