Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Путінський парад на 9 травня у Москві відбудеться без військової техніки

У Кремлі злякалися українських ударів.

Військова техніка під час репетиції параду в Москві минулоріч
Фото: EPA/UPG

Парад 9 травня у Москві за участю російського диктатора Путіна, присвячений "Дню перемоги", не включатиме проїзд Червоною площею військової техніки.

Інформацію, яка активно ширилася у ЗМІ, офіційно підтвердили в міністерстві оборони країни-вбивці. Обмеження урочистостей "пішою" частиною пояснили "поточною ситуацією".

Навіть російські пропагандисти у своїх каналах визнали, що реальна причина полягає в тому, що кремлівський режим боїться ударів українських безпілотників під час путінського шоу.

Водночас авіацію до параду залучать, а от курсанти військових училищ брати участь у проходженні військ не будуть - "через оперативну обстановку".

Читайте також
