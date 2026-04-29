Парад 9 травня у Москві за участю російського диктатора Путіна, присвячений "Дню перемоги", не включатиме проїзд Червоною площею військової техніки.
Інформацію, яка активно ширилася у ЗМІ, офіційно підтвердили в міністерстві оборони країни-вбивці. Обмеження урочистостей "пішою" частиною пояснили "поточною ситуацією".
Навіть російські пропагандисти у своїх каналах визнали, що реальна причина полягає в тому, що кремлівський режим боїться ударів українських безпілотників під час путінського шоу.
Водночас авіацію до параду залучать, а от курсанти військових училищ брати участь у проходженні військ не будуть - "через оперативну обстановку".
- З європейських лідерів на парад до Путіна збирався їхати лише прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, але зрештою змінив плани - хоча досі хоче побувати 9 травня у Москві.