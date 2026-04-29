Військова техніка під час репетиції параду в Москві минулоріч

Парад 9 травня у Москві за участю російського диктатора Путіна, присвячений "Дню перемоги", не включатиме проїзд Червоною площею військової техніки.

Інформацію, яка активно ширилася у ЗМІ, офіційно підтвердили в міністерстві оборони країни-вбивці. Обмеження урочистостей "пішою" частиною пояснили "поточною ситуацією".

Навіть російські пропагандисти у своїх каналах визнали, що реальна причина полягає в тому, що кремлівський режим боїться ударів українських безпілотників під час путінського шоу.

Водночас авіацію до параду залучать, а от курсанти військових училищ брати участь у проходженні військ не будуть - "через оперативну обстановку".