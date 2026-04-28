Майже 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

руйнування на Дніпропетровщині через російські обстріли

Майже 50 разів упродовж дня, 28 квітня, росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та безпілотниками. 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранень.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Постраждали три райони області.

На Нікопольщині окупанти вдарили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мозолевській громадах. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. П’ятеро людей дістали поранень. В лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула. Шестеро – поранені. Четверо чоловіків ушпиталені в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома.

Цілили росіяни й по Раївській громаді, що на Синельниківщині. Загинула людина.