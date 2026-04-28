Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ГоловнаСуспільствоВійна

Майже 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Постраждали три райони області.

руйнування на Дніпропетровщині через російські обстріли
Фото: телеграм-канал керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі

Майже 50 разів упродовж дня, 28 квітня, росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та безпілотниками. 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранень. 

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині окупанти вдарили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мозолевській громадах. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки.  П’ятеро людей дістали поранень. В лікарні у важкому стані 82-річна жінка. Двоє чоловіків 20 і 44 років та 78-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Одна людина загинула. Шестеро – поранені. Четверо чоловіків ушпиталені в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома.

Цілили росіяни й по Раївській громаді, що на Синельниківщині. Загинула людина.

﻿
Читайте також
