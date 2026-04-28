​У Сумах викрили підпільний кол-центр, який вимагав гроші у підлітків і військових

Зловмисники використовували фейкові акаунти в соцмережах для знайомств і пошуку потерпілих.

Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція ліквідували в Сумах підпільний кол-центр, який спеціалізувався на виманюванні грошей у військовослужбовців ЗСУ і підлітків.

Правоохоронці затримали чотирьох організаторів схеми. Зловмисники використовували фейкові акаунти в соцмережах для знайомств і підлаштовувалися під вік та фінансовий стан своїх жертв.

Наприклад, для підлітків шахраї розробили цинічну схему із залученням фейкових повідомлень про загрозу ударів армії РФ. Після того, як неповнолітні надсилали селфі з геолокацією «побачення», фігуранти шантажували їх кримінальною відповідальністю за державну зраду, видаючи себе за українських правоохоронців. Налякані діти передавали «відкуп» у вигляді готівки і ювелірних виробів через кур’єрів на таксі.

Військовослужбовців ділки обкрадали, втираючись у довіру під виглядом фейкових акаунтів жінок. Після тривалого спілкування вони просили гроші на вигадане навчання чи лікування, а отримавши переказ, одразу зникали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили техніку, банківські картки та цінності, здобуті злочинним шляхом. Організаторам уже повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, за що їм загрожує до 12 років тюрми.