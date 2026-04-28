ВАКС встановив для Юлії Тимошенко термін для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня

Слідчий суддя Вищого антикорсуду встановив строк для ознайомлення з матеріалами справи народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту до 24 травня.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Після цього прокурор САП має направити до суду обвинувальний акт і справа буде слухатися в суді.

Тимошенко повідомили про підозру в січні цього року, а вже у квітні слідство у справі завершили. Її підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за “потрібні” голосування у Верховній Раді - за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в розмірі 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.

У квітні НАБУ і САП завершили досудове розслідування. Тимошенко намагалася скасувати підозру, проте суд відмовив їй.