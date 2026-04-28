ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа-втікача Царьова

У вівторок, 28 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту “ДНР” і “ЛНР”) санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».
З відриких джерел відомо, що йдеться про Олега Царьова.
Суд стягнув у дохід держави причіп та активи, які розташовані в Дніпропетровській області:
- 21 земельну ділянку;
- будівлі та споруди;
- корпоративні права.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Як відомо, щодо Царьова вже є два вироки. Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність України, а також в діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.