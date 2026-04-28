ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа-втікача Царьова

Царьов наразі переховується в РФ від правосуддя. Минулого року був позбавлений українського громадянства.

Царьова побили та закидали яйцями у Миколаєві, 9 квітня 2014 рік

У вівторок, 28 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту “ДНР” і “ЛНР”) санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

З відриких джерел відомо, що йдеться про Олега Царьова.

Суд стягнув у дохід держави причіп та активи, які розташовані в Дніпропетровській області:

21 земельну ділянку;

будівлі та споруди;

корпоративні права.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Як відомо, щодо Царьова вже є два вироки. Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність України, а також в діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.