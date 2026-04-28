Росія атакувала Київ дронами, є ушкодження (доповнено)

У Києві близько 14:10 почалася повітряна тривога через російські ударні дрони. У місті спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко. Киян закликали перебувати в укриттях до відбою.
"Над столицею ворожі БпЛА. Триває робота ППО, будьте в укриттях до відбою!" – закликав також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За уточненими даними, є ушкодження.
"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий. Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу", – повідомив Кличко.
Під час вибуху машина збила пішохода. Його госпіталізували.
Крім того, в Солом'янському районі уламки впали на цвинтар.
Відбій тривоги оголосили о 14:57.