Росія атакувала Київ дронами, є ушкодження (доповнено)

У Києві близько 14:10 почалася повітряна тривога через російські ударні дрони. У місті спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко. Киян закликали перебувати в укриттях до відбою.

"Над столицею ворожі БпЛА. Триває робота ППО, будьте в укриттях до відбою!" – закликав також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За уточненими даними, є ушкодження.

"У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий. Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу", – повідомив Кличко.

Під час вибуху машина збила пішохода. Його госпіталізували.

Крім того, в Солом'янському районі уламки впали на цвинтар.

Відбій тривоги оголосили о 14:57.