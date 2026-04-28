Росіяни вранці вбили двох мешканців Чугуєва

Правоохоронці на місці удару у Чугуєві

Сьогодні, 28 квітня, вранці у Чугуєві загинули двоє місцевих мешканців: чоловіки віком 70 та 75 років. Вони зазнали тяжких вибухових поранень, несумісних із життям.

Про це розповіли у Харківській обласній поліції.

Попередньо встановили, що ворожий БпЛА типу V2U влучив поблизу житлової забудови. Удар припав поруч із приватними будинками, пошкоджено оселі мирних жителів та припарковані автомобілі.

За кілька хвилин зафіксували повторне влучання безпілотника в іншій частині міста, також поблизу житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено будівлі. За попередніми даними, там постраждалих немає.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи Чугуївського районного управління поліції, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та вилучають речові докази.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).