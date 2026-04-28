Суспільство Події

Після внутрішньої перевірки матеріали щодо 9 львівських митників передали до НАБУ

Встановлено, що окремим громадянам вдалося ввезти в Україну частину товарів без декларування через неналежне виконання обов’язків митниками. Збитки для бюджету оцінені у близько 14 млн грн.

Фото: Митна служба

За результатами внутрішньої перевірки матеріали щодо 9 львівських митників передані до НАБУ. Про це повідомляє Державна митна служба України. 

Державна митна служба України завершила внутрішню перевірку щодо дотримання посадовими особами Львівської митниці вимог митного законодавства у ході здійснення митного контролю під час пропуску транспортного засобу.

Йдеться про ввезення з Польщі впродовж 2024 року та І кварталу 2025 року товарів широкого вжитку, зокрема, одягу, взуття та автомобільних запчастин, через пункти пропуску «Смільниця - Кросценко» та «Краківець - Корчова».

За результатами перевірки встановлено неналежне виконання дев’ятьма працівниками Львівської митниці своїх посадових обов’язків, що дало змогу окремим громадянам ввезти в Україну частину товарів без декларування. 

У разі декларування вказаних товарів до бюджету могло б надійти близько 14 млн грн митних платежів.

Оскільки у діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідні матеріали Держмитслужбою скеровані до Національного антикорупційного бюро України для надання правової оцінки. 

“Одним із першочергових завдань для посилення інституційної спроможності митниці є налагодження ефективної протидії корупційним явищам. Доброчесність повинна стати ключовим стандартом кадрового перезавантаження Служби, а будь-які прояви недоброчесності та зловживань будуть піддані оцінці правоохоронних органів”, - зауважив голова Держмитслужби Орест Мандзій.

Читайте також
