У 10 областях є знеструмлення внаслідок обстрілів і погоди

Там, де дозволяє безпека, енергетики вже розпочали відновлення.

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найгіршою є ситуація в Сумській області, де внаслідок удару по енергооб’єктах без живлення залишилася значна частина споживачів.

Через небезпеку фахівці не можуть розпочати відновлення, але вони зроблять це, щойно дозволить ситуація. Про це повідомили в Міненерго в Facebook.

“Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням”, – повідомило міністерство.

Застосування планових обмежень електроенергії нині не прогнозують. Споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію в пікові години – з 18:00 до 22:00.

“Це допомагає знизити навантаження на систему”, – пояснили в Міненерго.