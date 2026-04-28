У 10 областях є знеструмлення внаслідок обстрілів і погоди

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найгіршою є ситуація в Сумській області, де внаслідок удару по енергооб’єктах без живлення залишилася значна частина споживачів.
Через небезпеку фахівці не можуть розпочати відновлення, але вони зроблять це, щойно дозволить ситуація. Про це повідомили в Міненерго в Facebook.
“Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням”, – повідомило міністерство.
Застосування планових обмежень електроенергії нині не прогнозують. Споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію в пікові години – з 18:00 до 22:00.
“Це допомагає знизити навантаження на систему”, – пояснили в Міненерго.
- В останні дні в Україні були шквальні вітри, зливи й град, що призвело до пошкоджень електромереж. Також негода спричинила загибель і травмування людей.