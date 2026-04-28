Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Пхеньяні відкрили “музей бойових подвигів” військових КНДР, які воювали на боці Росії проти України

“Відкриття музею у Пхеньяні – це закріплення у пропаганді сучасної “вісі зла”, заявили у Центрі протидії дезінформації.

Відкриття “музей бойових подвигів” північнокорейських військових
Фото: EPA/UPG

У Пхеньяні відбувся масштабний пропагандистський захід – урочисте відкриття меморіального комплексу та “музею бойових подвигів” північнокорейських військових, які воювали на боці Росії проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. 

Масштаб події та рівень представництва свідчать про її важливість для обох режимів, зазначали у ЦПД. У церемонії особисто взяв участь лідер КНДР Кім Чен Ин, а російську сторону представили ключові фігури владної верхівки — міністр оборони Андрій Бєлоусов та голова Держдуми В’ячеслав Володін. 

“Відкриття музею у Пхеньяні – це закріплення у пропаганді сучасної “вісі зла” та сигнал світові, що Росія і КНДР налаштовані на довготривале партнерство”, – зазначили у ЦПД. 

Росія декларує свою відмову від цивілізованого шляху розвитку та вчергове підтверджує свій статус країни-ізгоя. 

