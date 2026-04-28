У Пхеньяні відбувся масштабний пропагандистський захід – урочисте відкриття меморіального комплексу та “музею бойових подвигів” північнокорейських військових, які воювали на боці Росії проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Масштаб події та рівень представництва свідчать про її важливість для обох режимів, зазначали у ЦПД. У церемонії особисто взяв участь лідер КНДР Кім Чен Ин, а російську сторону представили ключові фігури владної верхівки — міністр оборони Андрій Бєлоусов та голова Держдуми В’ячеслав Володін.

“Відкриття музею у Пхеньяні – це закріплення у пропаганді сучасної “вісі зла” та сигнал світові, що Росія і КНДР налаштовані на довготривале партнерство”, – зазначили у ЦПД.

Росія декларує свою відмову від цивілізованого шляху розвитку та вчергове підтверджує свій статус країни-ізгоя.

Фото: EPA/UPG Відкриття “музей бойових подвигів” північнокорейських військових