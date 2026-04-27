Пакистан атакував афганську провінцію: відомо про понад 70 постраждалих

Щонайменше 7 людей загинуло.

Наслідки пакистанських ударів у Кабулі, 13 берерзня 2026
Фото: EPA/UPG

Внаслідок пакистанських атак на афганську провінцію Кунар загинуло щонайменше семеро людей та 75 отримали поранення. Серед них є студенти та професор Університету Кунара.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

За даними уряду Талібану, 30 осіб із загальної кількості поранених – студенти університетів.

Як повідомляє видання, Міністерство інформації Пакистану заперечило напад на університет та житлові райони, назвавши повідомлення фейковими.

  • 2 квітня Пакистан і Афганістан провели мирні переговори в Китаї. Це був перший очний контакт представників держав від грудня. 
