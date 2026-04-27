Суд Кишинева видав ордер на арешт олігарха-втікача Ілана Шора у справі про незаконне фінансування партії

Шора звинувачують в організації незаконного фінансування політичної партії із заборонених джерел.

Суд Кишинева видав ордер на арешт олігарха-втікача Ілана Шора у справі про незаконне фінансування партії
Ілан Шор в Москві, 17 вересня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Суд Кишинева за клопотанням Антикорупційної прокуратури Молдови видав ордер на арешт олігарха-втікача Ілана Шора у справі про незаконне фінансування політичної партії.

Як повідомляє видання Newsmaker.

За даними слідства, Ілан Шор наразі переховується на території Росії. У зв’язку з цим молдовська влада направила запит про міжнародну правову допомогу, щоб офіційно повідомити йому про висунуті обвинувачення.

Як зазначають у прокуратурі, олігарха-втікача підозрюють в організації незаконного фінансування політичної партії із заборонених джерел, зокрема коштами організованого злочинного угруповання, а також у підбурюванні до таких дій. 

За версією слідства, Шор намагався впливати на політичні процеси в країні, фінансуючи проєвропейську партію "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE).

Слідчі стверджують, що через колишнього депутата Олександра Нестеровського, Шор встановив контакт із лідеркою партії Аріною Спетару та запропонував їй створити або очолити політичну силу з подальшим фінансуванням.

За даними правоохоронців, після поїздки Спетару до Ізраїлю Нестеровський, діючи під контролем слідства, передав їй 50 тисяч доларів, 100 тисяч леїв та мобільний телефон для зв’язку з Шором.

Загалом, за даними слідства, Шор міг профінансувати партію ALDE на суму понад 452 тисячі доларів, що еквівалентно більш ніж 8 мільйонам леїв.

Водночас Аріна Спетару заявила, що співпрацювала зі слідством як агент під прикриттям і не отримувала коштів від Шора.

"Я не брала ніяких грошей у Шора — ні тоді, ні після. Я зробила це, тому що вважаю, що Молдова повинна позбутися політичної корупції та впливу злочинних угруповань", — наголосила вона.

﻿
