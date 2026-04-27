Естонія закликає Європу притягувати до відповідальності диверсантів, яких фінансує Росія

Керівник служби внутрішньої безпеки Естонії Гарріс Пуусепп закликав європейські уряди рішучіше реагувати на діяльність російських диверсантів, зокрема - ініціювати кримінальні переслідування, щоб запобігти подальшому вербуванню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на FT.

Протягом останніх двох років європейські служби безпеки намагаються протидіяти розгорнутій Москвою кампанії гібридної війни. Російська розвідка активно вербує соціально вразливих європейців і біженців через соціальні мережі та злочинні угруповання, часто за невелику грошову винагороду, для вчинення насильства, поширення дезінформації та шпигування.

"Росія та її служби роблять те, що хочуть, доки ми їм це дозволяємо. Ми не можемо відвернути їх від спроб, але ми можемо зробити їх реалізацію якомога складнішою та дорожчою", - наголосив Пуусепп.

За його словами, потенційних найманців потрібно лякати суворими тюремними вироками, як це працює в Естонії.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що це стримує осіб, яких Росія намагається завербувати. Важливо вживати заходів на ранньому етапі, щоб ситуація не переросла в щось гірше", - наголосив Пуусепп.