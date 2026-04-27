Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Естонія закликає Європу притягувати до відповідальності диверсантів, яких фінансує Росія

Фото: rada.gov.ua

Керівник служби внутрішньої безпеки Естонії Гарріс Пуусепп закликав європейські уряди рішучіше реагувати на діяльність російських диверсантів, зокрема - ініціювати кримінальні переслідування, щоб запобігти подальшому вербуванню.

Про це повідомляє  Укрінформ із посиланням на FT.

Протягом останніх двох років європейські служби безпеки намагаються протидіяти розгорнутій Москвою кампанії гібридної війни. Російська розвідка активно вербує соціально вразливих європейців і біженців через соціальні мережі та злочинні угруповання, часто за невелику грошову винагороду, для вчинення насильства, поширення дезінформації та шпигування.

"Росія та її служби роблять те, що хочуть, доки ми їм це дозволяємо. Ми не можемо відвернути їх від спроб, але ми можемо зробити їх реалізацію якомога складнішою та дорожчою", - наголосив Пуусепп.

За його словами, потенційних найманців потрібно лякати суворими тюремними вироками, як це працює в Естонії.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що це стримує осіб, яких Росія намагається завербувати. Важливо вживати заходів на ранньому етапі, щоб ситуація не переросла в щось гірше", - наголосив Пуусепп.

  • Нагадаємо, що Нацполіція України з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та країнах ЄС.

 

 

﻿
Читайте також
