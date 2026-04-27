Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
Туск: Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів

"В ході конфлікту, який зараз відбувається на Близькому Сході, саме Україна виявилася партнером для країн, які хочуть захищати свій повітряний простір".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною з метою створення сучасної армії дронів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Interia Wydarzenia.

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проекті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі", – сказав Туск на конференції "Road to URC" у Жешуві, де він зустрівся з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Туск наголосив, що в ході конфлікту, який зараз відбувається на Близькому Сході, саме Україна виявилася партнером для країн, які хочуть захищати свій повітряний простір. Польська армія дронів, зазначив він, має бути підтримкою як для країни, так і для її союзників. 

Мета полягає в тому, "щоб цим несподіваним для росіян наслідком війни стало фактичне перестрибування цілої технологічної епохи".

"Польща повинна мати армаду дронів, щоб ми могли не тільки сьогодні допомагати Україні, але й з повною впевненістю сказати полькам і полякам: ми в безпеці. Ми в безпеці також завдяки таким ініціативам, які сьогодні відбуваються в Жешуві", – сказав Туск.

