Росія використовує тактики, відпрацьовані на війні проти України, переносячи їх “за межі поля бою”.

Британський Національний центр кібербезпеки попереджає, що найсерйозніші кібератаки на Сполучене Королівство та Європу наразі здійснюються безпосередньо ворожими державами, зокрема Росією.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Центр фіксує близько чотирьох “національно значущих” інцидентів щотижня.

За словами керівника британського центру Річарда Хорна, Росія використовує тактики, відпрацьовані на війні проти України, переносячи їх “за межі поля бою”.

Зафіксовано понад 155 інцидентів саботажу, включно з атаками на ТЕЦ у Польщі та Швеції, а також на системи водопостачання в Данії й дамбу в Норвегії.

Британія та партнери наголошують, що у разі масштабного міжнародного конфлікту об’єктом атаки стане вся критична інфраструктура. На відміну від кримінальних хакерів, державні структури РФ не вимагають викупу – їхньою метою є повне знищення систем управління та дезорганізація життя цивільного населення.