У Бангладеш щонайменше 14 людей загинули внаслідок ударів блискавки, які сталися під час сезонних гроз.

Як пише Reuters, про це повідомили посадовці Бангладеш у понеділок. Смерті зафіксували в кількох округах після раптових бур із сильними дощами та інтенсивною блискавкою.

Більшість загиблих є фермерами, які працювали на відкритих полях, а також робітниками, що перебували на незахищених територіях. Ще кілька людей отримали поранення і були госпіталізовані, деякі перебувають у критичному стані.

Блискавки щороку забирають життя сотень людей у Бангладеш. У 2016 році їх офіційно визнали стихійним лихом після того, як лише за травень загинули понад 200 осіб, зокрема 82 – за один день.

Експерти пов’язують зростання смертності з вирубкою лісів, через яку зникли високі дерева, що раніше відводили розряди блискавки. Найбільше таких випадків трапляється в передмусонний період із квітня по червень, коли спека та вологість створюють нестабільні погодні умови.