Трамп прокоментував "маніфест" стрільця у Вашингтоні: сказав, що він не педофіл і не ґвалтівник

Президент США Дональд Трамп у ефірі CBS News прокоментував так званий маніфест затриманого за стрілянину на вечері з кореспондентами в Вашингтоні чоловіка, в якому той стверджував, що він не хоче більше дозволяти "педофілу, ґвалтівнику і зраднику паплюжити мої руки його злочинами". Трамп сказав журналістці, що очікував на це запитання, бо вони "жахливі люди".

Він заявив, що не є ґвалтівником і нікого не ґвалтував. Журналістка Нора О'Доннел уточнила, чи сприйняв президент заяви стрілка на власний рахунок.

"Я не педофіл. Перепрошую. Перепрошую, я не педофіл. Ви читала цю нісенітницю хворої людини? Мене пов'язали з усіма цими речами, які мене не стосуються ніяк. Я був повністю виправданий", – сказав він, додавши, що журналістці має бути соромно за те, що вона прочитала "маніфест" стрільця.

Стрілянина в Вашингтоні

Увечері 25 квітня в готелі Washington Hall проходила вечеря з кореспондентами за участі президента, першої леді та віцепрезидента. Загалом гостями були близько 2500 людей. Захід урвався стріляниною і затриманням озброєного чоловіка. Президентське подружжя і віцепрезидента евакуювали з приміщення.

Затриманим є 31-річний чоловік. Один офіцер служби безпеки отримав поранення.

Ім’я нинішнього американського президента фігурувало в так званих файлах Епштейна – свідченнях проти американського фінансиста, звинувачуваного в торгівлі людьми, зокрема неповнолітніми дівчатами. Епштейн вмер у в’язниці. Про його знайомство з Трампом було відомо давно, але президент заперечує користування злочинними "послугами" Епштейна, який продавав жінок і дітей для сексу.

Під час вивчення мотивів нападника з'ясували, що перед стріляниною від надіслав родині електронного листа. В ньому він заявив про намір атакувати посадовців адміністрації Трампа "від найвищого до найнижчого".