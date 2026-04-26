Президент Литви закликав до санкцій проти «Росатому» через ядерні загрози з боку РФ

Такі кроки необхідні для недопущення повторення масштабних ядерних катастроф.

Президент Литви Гітанас Науседа розмовляє зі ЗМІ під час прибуття на засідання Європейської ради в Брюссель, Бельгія, 29 червня
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа у річницю аварії на Чорнобильська АЕС закликав міжнародну спільноту до рішучих дій проти Росії за використання атомної енергетики у військових цілях.

Про це він написав у мережі X.

За словами Науседи, через 40 років після Чорнобильської катастрофи Росія знову створює глобальні ядерні ризики, атакуючи та окуповуючи українські атомні об’єкти.

"Від Запоріжжя до Чорнобиля та Острівця Росія використовує атомну енергетику у військових цілях — через окупацію, атаки та пошкодження ядерних об’єктів", – зазначив він.

Литовський президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску та закликав запровадити санкції проти "Росатому".

На його думку, такі кроки є необхідними для недопущення повторення масштабних ядерних катастроф, подібних до аварії на ЧАЕС.

