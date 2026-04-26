ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні

Йдеться, зокрема, про генерацію для потреб опалення, про низку об’єктів розподіленої генерації.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підтримати побудову в Україні 700 МВт нової генеруючої потужності.

Про це повідомила президент банку Оділь Рено-Бассо, передає "Інтерфакс-Україна".

"Важливо поєднати оперативне реагування і реформи. Яка позиція банку? Ми плануємо підтримати створення в Україні 700 МВт нової генерації", – сказала Рено-Бассо під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві.

За її словами, йдеться, зокрема, про генерацію для потреб опалення, про низку об’єктів розподіленої генерації.

Рено-Бассо також зазначила, що банк працює з Україною над іншими проєктами, зокрема, - щодо підтримки імпорту газу.

Водночас вона наголосила, що потрібно пришвидшувати реалізацію енергопроєктів та постачання обладнання.

Також голова ЄБРР підкреслила, що Україна має залучати великих інвесторів до енергетичної розбудови, для чого має створювати прозорі правила роботи.