​Уряд разом з енергокомпаніями обговорить відновлення імпорту дизелю з Угорщини

Міністр енергетики України припускає, що такі постачання потенційно можуть знизити вартість пального на заправках.

На рівні міністерств Україна не вела переговори з Угорщиною та Словаччиною про відновлення імпорту дизельного пального. Постачання припинилося ще у лютому, заборону продажів до України ініціювали угорський та словацький уряди. Це сталося після пошкодження росіянами нафтопроводу "Дружба".

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час Третього енергетичного Рамштайну (Ukraine energy coordination group), передає Lb.ua.

Тепер нафтопровід запрацював і Україна готова обговорити відновлення закупівель солярки з Угорщини та Словаччини.

Шмигаль припускає, що раніше такі розмови могли вестися на рівні компаній. Тепер до процесу підключиться і Кабінет міністрів.

"Труба, яка є між Угорщиною та Україною, має використовуватися. Тим паче зараз є проблематика на ринку пального. Тому, звісно, це допоможе нам отримати додаткові обсяги. І, можливо, здешевити дизель як ресурс, який Україна отримуватиме завдяки трубопровідному транспорту. Пропрацюємо разом з компаніями “Укртранснафта” та MOL", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна відновила роботу трубопроводу "Дружба". Російську нафту знову прокачують до переробних заводів в Угорщині та Словаччині. Водночас про скасування заборони на експорт солярки до України не повідомляв ні український уряд, ні угорська компанія MOL. Саме це підприємство володіє НПЗ у Словаччині та Угорщині.