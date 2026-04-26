​Уряд разом з енергокомпаніями обговорить відновлення імпорту дизелю з Угорщини

Міністр енергетики України припускає, що такі постачання потенційно можуть знизити вартість пального на заправках. 

Денис Шмигаль
Фото: Міненергетики

На рівні міністерств Україна не вела переговори з Угорщиною та Словаччиною про відновлення імпорту дизельного пального. Постачання припинилося ще у лютому, заборону продажів до України ініціювали угорський та словацький уряди. Це сталося після пошкодження росіянами нафтопроводу "Дружба"

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час Третього енергетичного Рамштайну (Ukraine energy coordination group), передає Lb.ua.

Тепер нафтопровід запрацював і Україна готова обговорити відновлення закупівель солярки з Угорщини та Словаччини.

Шмигаль припускає, що раніше такі розмови могли вестися на рівні компаній. Тепер до процесу підключиться і Кабінет міністрів. 

"Труба, яка є між Угорщиною та Україною, має використовуватися. Тим паче зараз є проблематика на ринку пального. Тому, звісно, це допоможе нам отримати додаткові обсяги. І, можливо, здешевити дизель як ресурс, який Україна отримуватиме завдяки трубопровідному транспорту. Пропрацюємо разом з компаніями “Укртранснафта” та MOL", — сказав Шмигаль. 

Нагадаємо, Україна відновила роботу трубопроводу "Дружба". Російську нафту знову прокачують до переробних заводів в Угорщині та Словаччині. Водночас про скасування заборони на експорт солярки до України не повідомляв ні український уряд, ні угорська компанія MOL. Саме це підприємство володіє НПЗ у Словаччині та Угорщині. 

  • Пошкодження нафтопроводу “Дружба”

    27 січня російський удар суттєво пошкодив основну перекачувальну станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована. Ворог і раніше атакував нафтопровід, яким його енергоресурси надходили до єдиних країн ЄС, що від них не відмовилися – Угорщини і Словаччини. Україна ремонтувала ушкодження самостійно, але наслідки удару у січні були значно складнішими. Публічно українська влада розповіла про них лише в березні, після того, як ЄС офіційно дав зрозуміти, що Угорщина блокуватиме реалізацію схваленого в грудні кредиту від блоку на 90 млрд євро.

    Київ наголошував, що ремонт "Дружби" проведуть лише в тому разі, якщо без цього Євросоюз не знайде способів надання обіцяного кредиту. Ці кошти потрібні для оборони держави. Блок натомість обіцяв забезпечити фінансову та технічну підтримку ремонту.

﻿
