Енергетична криза: уряд Токіо заохочує працівників приходити на роботу у шортах

Послаблення дрес-коду є частиною оновленої ініціативи "Cool Biz" з енергозбереження, започаткованої Міністерством навколишнього середовища Японії у 2005 році. 

Мер Сеула Пак Вон Сун рекламує інціативу "Cool Biz", 2012 рік
Уряд Токіо заохочує співробітників носити шорти на роботу, щоб зменшити залежність від кондиціонерів. Про це пише France24 з посиланням на японського чиновника.

Видання зазначає, що у країні зростає занепокоєння щодо високих витрат на енергоносії, спричинені війною на Близькому Сході.

Послаблення дрес-коду є частиною оновленої ініціативи “Cool Biz” з енергозбереження, започаткованої Міністерством навколишнього середовища Японії у 2005 році. Бюрократів заохочували відмовлятися від краваток та піджаків влітку, а деякі з них приходили на роботу у футболках поло.

Губернаторка Токіо Юріко Койке, яка ініціювала “Cool Biz”, заявила, що цього літа вони заохочують зручний, комфортний одяг, зокрема сорочки поло, футболки та кросівки, а також – залежно від посадових обов'язків – шорти”.

Зміни також передбачають активний перехід до дистанційної роботи та ранній початок робочого дня.

За даними Японського метеорологічного агентства, минулого року Японія пережила найспекотніше літо з початку ведення обліку в 1898 році.

Температура 40°C і вище стала настільки звичним явищем, що минулого тижня агентство запровадило офіційне визначення для таких екстремальних днів – “жорстоко спекотні” або “кокушо”.

  • Міністерство охорони навколишнього середовища Південної Кореї та Конгрес профспілок Великої Британії просувають власні кампанії "Cool Biz" з літа 2006 року. Ця концепція також надихнула Організацію Об'єднаних Націй на запуск ініціативи "Cool UN" у 2008 році.
