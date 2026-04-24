У США солдата звинуватили у використанні секретних даних для виграшу $400 тис на ставках

Військовослужбовця сил спеціальних операцій США, який брав участь у військовій операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, звинуватили у використанні засекреченої інформації про цю місію для виграшу понад $400 000 на онлайн-платформі ставок.

Як пише АР, про це повідомила федеральна прокуратура в Нью-Йорку.

38-річний Геннон Кен Ван Дайк був учасником операції із захоплення Мадуро в січні та скористався доступом до секретних даних, щоб заробити гроші на сайті прогнозів Polymarket.

Міністерство юстиції висунуло йому обвинувачення у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації для особистої вигоди, викраденні непублічних державних даних, товарному шахрайстві, шахрайстві з використанням засобів зв’язку та здійсненні незаконної фінансової операції. Йому може загрожувати багаторічне ув’язнення.

Чоловік брав участь у плануванні та проведенні операції приблизно місяць, починаючи з 8 грудня 2025 року.

За даними слідства, попри підписані угоди про нерозголошення, які забороняли передавати будь-яку секретну або чутливу інформацію, він використав ці відомості для серії ставок щодо усунення Мадуро від влади до кінця січня 2026 року.